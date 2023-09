Fünf Tonnen Weintrauben von Wiener Weinbergen gestohlen

Bei zwei Wiener Weingütern sollen fünf Tonnen Weintrauben gestohlen worden sein. Das Ausmaß des Schadens ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

In Wien-Döbling haben unbekannte Täter tausende Kilogramm Weintrauben gestohlen. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte am Samstag der APA entsprechende Medienberichte - die „Bezirkszeitung“ und dann auch der „Standard“ (Samstag-Ausgabe) hatten prominent über den kuriosen Fall berichtet. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger darlegte, dürften zwei Weingüter betroffen sein: „In beiden Fällen sind jeweils viele hundert Kilogramm Trauben weg.“

Ein derartiger Diebstahl sei „in dieser Größenordnung in der jüngeren Geschichte bisher einmalig“, zitiert Radio Wien den Wiener Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Konkret betroffen seien das Weingut Cobenzl, das seit 110 Jahren im Besitz der Stadt Wien ist, und der Winzer Fritz Wieninger.



Ein der beiden Betriebe habe den Vorfall der Landwirtschaftskammer Wien gemeldet, heißt es in dem Bericht der Bezirkszeitung. „Es wurden dabei wirklich ganze Reihen abgelesen“, wird Elmar Feigl, Branchenobmann der Landwirtschaftskammer, zitiert. Allein bei einem der Weinbauern soll demnach ungefähr ein halber Hektar betroffen sein, das entspreche rund fünf Tonnen Trauben, so Feigl. Es müsse sich um einen organisierten Diebstahl einer größeren Gruppe gehandelt haben, die die Trauben wohl händisch gelesen hätten.

„Ein paar hundert Kilo Trauben, das ist etwas, was man nicht in einen Pkw reinbringt, sondern da muss man schon mit einem Lkw oder mit einem Traktor kommen“, meint auch Fritz Wieninger. Bei seinem Weingut sei der Diebstahl erst aufgefallen, als mit der Weinlese begonnen werden sollte. Eine von vier Weinstockzeilen sei da bereits komplett abgeerntet gewesen. „Und die ist nicht klein. Da reden wir von 250 Meter Länge“, so Wieninger gegenüber Radio Wien.

Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es laut Haßlinger derzeit nicht. Das Stadtpolizeikommando Döbling hat die Ermittlungen übernommen. Eine finanziell bezifferbare Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Die Polizei appellierte indes an nächtliche Spaziergänger, allfällige Langfinger, die sich in größerem Ausmaß am fremden Trauben vergreifen, zu melden. Die Exekutive selbst will ihre Kontrollen verstärken - bereits jetzt gibt es regelmäßige Streifendienste in den Weinbergen. (red./APA)



