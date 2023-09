Das ungelöste Rätsel um Nord Stream

Vor einem Jahr explodierten Sprengsätze an drei der vier Gas-Pipelines in der Ostsee. Drei Länder suchen seitdem offiziell nach den Schuldigen für den Anschlag auf die deutsche Energieversorgung. Die Eckpunkte eines brisanten Kriminalfalls.

Anruf in Karlsruhe, Baden-Württemberg, in einem Bürokomplex in dem der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof untergebracht ist. Hier landen die großen, die manchmal unglaublichen Fälle. Ein ruandischer Rebellenführer, der von Deutschland aus Morde in vier kongolesischen Dörfern befohlen haben soll. Der Chef der syrischen Luftwaffe, dem Folter vorgeworfen wird. Die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds. Die Rote Armee Fraktion. Und seit bald einem Jahr wird von hier aus eine der geopolitisch heikelsten Ermittlungen in der jüngeren Geschichte Deutschlands geleitet.