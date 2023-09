Die Chef der Volkspartei, Alberto Nunez Feijoo (Mitte), führt mit den früheren Regierungschefs Mariano Rajoy und Jose Maria Aznar die Proteste in Madrid gegen eine Amnestie für katalanische Separatisten an.

Kataloniens Separatistenchef Puigdemont will seine Zustimmung zu einem neuem Kabinett teuer verkaufen. Tausende protestieren gegen Amnestie für ihn. Eine Analyse.

Ein Meer von rot-gelb-roten Spanienfahnen wehte am Sonntag in Madrid. Dazwischen die blauen Banner der konservativen Volkspartei, die zum Protest gegen Spaniens geschäftsführenden Regierungschef, den Sozialdemokraten Pedro Sánchez, aufgerufen hatte. Und gegen dessen Plan, sich mit dem katalanischen Separatisten Carles Puigdemont, der nach einem illegalen Abspaltungsreferendum 2017 nach Brüssel flüchtete, per Amnestie zu versöhnen.

„Angriff auf den Rechtsstaat“