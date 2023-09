Bosnien: „Dodik kann Ärger machen, wenn Moskau das wünscht“

Christian Schmidt: Indem man stur bleibt und bei seinen Aufgaben und seinem Mandat bleibt. Ich buche einen Teil der Verhaltensweisen von Herrn Dodik als balkanesische Rhetorik ab. Dann bleibt immer noch ein Teil, der einen ernsten Hintergrund hat. Ich habe mit meinen jüngsten Besuchen in der Republika Srpska gezeigt, dass ich dorthin gehe, wohin ich es für richtig halte. Dodik muss klar sein, dass er sich mit seinem Verhalten in ein Abseits begibt. Von all den Wortschwällen, die vor zwei, drei Wochen von ihm gekommen sind, ist nicht so viel übrig geblieben. Es bleibt aber eine ganz klare Kampfansage an den Dayton-Friedensvertrag, und das steht niemandem zu.