„Presse“-Stipendium an Datenschützerin

Lisa Maria Leitner erhielt den diesjährigen Freiplatz von Uni Wien und „Presse“ im Universitätslehrgang Informations- und Medienrecht.

Das kommende Wochenende wird ein arbeitsreiches für Lisa Maria Leitner. Die gebürtige Grazerin hat sich mit ihrer Bewerbung um das diesjährige Stipendium im Universitätslehrgang Informations- und Medienrecht durchgesetzt, das von der Wiener Jusfakultät gemeinsam mit der „Presse“ vergeben wird. Das einjährige Postgraduate-Studium ist berufsbegleitend organisiert – und startet deshalb gleich einmal zum ersten Oktober-Wochenende, damit unter der Woche Zeit für den Beruf bleibt.

Leitner hat in Graz Rechtswissenschaften studiert und dann Praktika in Anwaltskanzleien, an der Uni Passau und in der Datenschutzbehörde absolviert. Seit Mai 2022 ist sie juristische Referentin in dieser Behörde. Das Postgraduate-Studium, von dem sie durch die „Presse“ erfahren hat, sieht die 26-Jährige als perfekte Möglichkeit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln: Medienrecht, künstliche Intelligenz und technologischer Fortschritt sind genau meine Interessensgebiete“, sagt Leitner.

Das praxisnahe Studium wird von Univ.-Prof. Nikolaus Forgó, Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Uni Wien, geleitet. Wer es abgeschlossen hat, erhält den Titel LL.M. – und gehört einem Netzwerk von Lehrenden und Studierenden an, das schon manche Karriere unterstützt hat.