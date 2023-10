Es geht bis 1949 zurück. Ich mache einen Scherz, aber es hat gleich begonnen. Und wir reden zwar über Schulden, aber da ist ein politisches Element dran. Gewöhnliche Leute sind sich sehr bewusst, dass Parteimitglieder ihren Einfluss ausnutzen. 1989 protestieren sie nicht nur für Demokratie sondern auch gegen ein System, in dem privilegierte Parteimitglieder ihre Macht gegen Geld tauschen. Der Schlüsselmoment ist die Finanzkrise 2008. Die Geldsumme, die in die Wirtschaft gepumpt wurde, ist enorm. Es wird zur Gewohnheit, immer mehr Geld in die Wirtschaft zu gießen, um das BIP zu halten. Der tödlichste Aspekt daran sind die Finanzierungsvehikel der Lokalregierungen. Der Staat führt allerhand Regeln ein, aber über Schlupflöcher verleihen diese Vehikel einmal mehr Geld. Das geht nicht weg.