Weiblichkeit ist einer diversen Menschheit zumutbar

„Frau“ als Benennung eines Menschen mit zwei X-Chromosomen gilt offenbar als toxisch. Die Konstruktion „Nicht-Mann“ ist an woker Blödheit nicht zu übertreffen.

Klar, es herrscht Aufklärungsbedarf im LGBTQIA+-Begrifflichkeits-und -Identitätswirrwarr. Deshalb hat die Johns Hopkins University in Baltimore/Maryland ein Online-Glossar dazu veröffentlicht. Schwulsein wurde korrekt definiert als „a man attracted to other men“ (ein Mann, der sich zu anderen Männern hingezogen fühlt), Lesbischsein allerdings mit „a non-man attracted to non-men“ (ein Nicht-Mann, der sich zu Nicht-Männern hingezogen fühlt) erklärt. Ist in der diversen Welt nur „Frau“ tabu? Lesbierin sei das einzige Wort für Frauen im Englischen, in dem nicht „Mann“ (woman) oder „männlich“ ­(female) vorkomme: „Und jetzt sind Lesbierinnen Nicht-Männer? Wtf?!?“, postete Tennisstar Martina Navratilova erfrischend direkt. Ein Ent­rüstungssturm von (hetero- und homosexuellen) Frauen wehte das Glossar mittlerweile von der Homepage.