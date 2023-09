(c) imago

Bei manchen Arzneigruppen würde eine Wirkstoffverschreibung etwas ändern, bei anderen – wie es etwa bei manchen Antibiotika der Fall war – nicht. (c) imago

Auch diesen Winter drohen wieder Versorgungsengpässe bei einigen Präparaten. Was dagegen getan wird – und was nicht.

Ein einziger Satz von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) war es, der im Hinblick auf die bevorstehende Erkältungssaison für einige Unruhe sorge. In Sachen Medikamentenmangel „sind die österreichischen Hausaufgaben gemacht“, hatte er am Sonntag in der „ORF-Pressestunde“ gesagt.