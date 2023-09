Die Heimat verloren: Ein Bub aus Berg-Karabach wartet in der Stadt Goris.

Baku hat den bislang blockierten Latschin-Korridor geöffnet. Die armenischen Bewohner verlassen zu Tausenden ihre Heimat. Es ist das Ende des armenischen Karabachs. Eine Reportage.

In langen Kolonnen schleppen sich die Fahrzeuge die Anhöhe nach Kornidzor hinauf. Da sind Autos, in denen alle Sitze besetzt sind und der Kofferraum bis oben hin vollgestopft ist. Da sind Lastwagen, auf deren Ladefläche Männer Platz genommen haben. Minibusse, die übervoll sind mit Menschen. Und dann ist da ein Bagger, in dessen Fahrerkabine eine vierköpfige Familie sitzt. Im Rücken der Menschen liegen die wolkenverhangenen Höhen von Berg-Karabach. Vor ihnen liegt die Ungewissheit.