Erstmals seit 2018 wieder eine Frau im Formel-1-Auto

Die Britin Jessica Hawkins hat als erste Frau seit fast fünf Jahren Testrunden in einem Formel-1-Boliden absolviert.

Für Jessica Hawkins ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die 28-Jährige fuhr vergangene Woche in einem Aston Martin 26 Runden auf dem Hungaroring, wie der englische Rennstall am Dienstag bekanntgab. Vor ihr als letzte Pilotin für Testfahrten am Steuer eines F1-Wagens saß die Mexikanerin Tatiana Calderon im Oktober 2018 mit einem Sauber.

„Nichts ist vergleichbar mit der Beschleunigung und der Bremswirkung eines Formel-1-Autos und nach einem Blick auf die Daten bin ich wirklich stolz auf meine Leistung“, sagte Hawkins. Und auch Teamchef Mike Krack war zufrieden: „Wir waren wirklich beeindruckt von Jessicas Vorbereitung auf die Tests. Sie hat unglaublich hart mit unserem Simulatorteam zusammengearbeitet.“ Auf der Strecke selbst habe die Britin dann „sehr reif“ agiert, ihre Pace „rasch gesteigert“ und einen „guten Rhythmus“ gefunden.

Die ehemalige W-Serie-Pilotin und frühere britische Kart-Meisterin pilotierte einen „AMR21“, also jenen Wagen, den vor zwei Jahren Sebastian Vettel genutzt hatte. „Es hat mich jede Menge Blut, Schweiß und Tränen gekostet, hierher zu kommen“, stellte sie fest – und bedankte sich beim Team. Nachsatz: „Ich werde weiter nach mehr streben und dabei auch andere Frauen inspirieren und sie wissen lassen, dass sie ihren Träumen – egal welche das sind – folgen sollten.“ Hawkins arbeitet seit 2021 als Entwicklungspilotin und Markenbotschafterin für Aston Martin. (red.)