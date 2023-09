Joe Biden will den Südpazifik nicht den Chinesen überlassen

Joe Biden empfing am 25. September 2023 das Pacific Islands Forum im Weißen Haus in Washington.

Joe Biden empfing am 25. September 2023 das Pacific Islands Forum im Weißen Haus in Washington. Imago / Pool/abaca

Zum zweiten Mal luden die USA die Pazifik-Inselstaaten ins Weiße Haus – ein Signal an Peking.

Eine zweieinhalbstündige Sitzung mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus, ein Abendessen mit Antony Blinken im Außenministerium, ein Gespräch mit Finanzministerin Janet Yellen und ein Treffen mit John Kerry, dem Ex-Außenminister und Klima-Sonderbotschafter der Biden-Regierung: Davon können selbst in Europa viele Staats- und Regierungschefs nur träumen. Die Führer der 18 pazifischen Inselstaaten, die sich zu einem Forum als Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben, sind indessen schon das zweite Mal innerhalb eines Jahres in Washington in den Vorzug einer VIP-Behandlung durch die US-Regierung gekommen.