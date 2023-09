Neue ÖVP-Strategie: Mehr Mut und Medienschelte

Die ÖVP wirbt in einer Kampagne für Optimismus, um der Fundamentalkritik der Opposition entgegenzuwirken – und gibt damit die Linie für den Vorwahlkampf vor.

Wien. Die Strategie hatte sich schon länger abgezeichnet, nun wurde sie von der ÖVP in eine Kampagne gegossen: Die Volkspartei wirbt in Anlehnung an den früheren Bundeskanzler Leopold Figl mit dem Slogan „Glaub an Österreich“ für Optimismus. Der Fundamentalkritik der Opposition an der türkis-grünen Bundesregierung soll damit entgegengetreten werden. Am Dienstag wurde die Kampagne von Bundeskanzler Karl Nehammer und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in der Politischen Akademie der Volkspartei in Wien-Meidling präsentiert.