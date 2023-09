Brus ist 85: Sein Weg ist das Ziel

Gratulation. Heute, am 27. September, wird der letzte Wiener Aktionist, Günter Brus, 85 Jahre alt. Er hat sich von seinem Körper noch nie ausbremsen lassen.

Wenn man an den Beginn des Wiener Aktionismus in den Sechzigerjahren zurückdenkt, hätte sich wohl niemand darauf zu wetten getraut, dass gerade dieser Künstler, der dort so tobte, der dort am extremsten, am rücksichtslosesten von allen erst den Pinsel, dann den eigenen Körper an die Front zwischen Kunst und Leben warf, um diese endgültig aufzulösen – dass gerade dieser Künstler einmal alle seine Mitstreiter überleben wird, Rudolf Schwarzkogler, Adolf Frohner, Otto Muehl und zuletzt Hermann Nitsch.