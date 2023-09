Wien benennt Gemeindebau nach Willi Resetarits

Die Wohnhausanlage steht in Favoriten, wo Resetarits auch großteils aufgewachsen ist. Der Musiker und Menschrechtsaktivist ist im April 2022 verstorben.

In Wien Favoriten wird eine Wohnhausanlage künftig den Namen Willi-Resetarits-Hof tragen. Ein entsprechender Antrag werde in der Bezirksvertretung eingebracht, heißt es seitens der Stadt. Der Musiker und Menschenrechtsaktivist starb im April des vorigen Jahres.

Der Bezirk, in dem das Gebäude steht, ist nicht zufällig gewählt. So wuchs der gebürtige Burgenländer großteils in Favoriten auf. Die Wohnhausanlage befindet sich in der Laxenburger Straße 4/4A im Quartier „Neues Landgut“. Ende 2024 soll sie bezugsfertig sein. „Willi Resetarits hat unzähligen Mitmenschen Unterstützung, Halt und Hoffnung gegeben“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ). Als sichtbares Zeichen für die tiefe Wertschätzung und Dankbarkeit für sein Schaffen wolle man ihm nun einen Gemeindebau widmen.

Visualisierung des künftigen Willi-Resetarits-Hofes. Patricia Bagienski-Grandits

Auch seine Witwe Roswitha Hofer-Resetarits zeigt sich darüber erfreut: „Mit dem Willi-Resetarits-Hof erinnert die Stadt Wien nicht nur an den vielseitigen und populären Künstler, sondern auch daran, wofür Willi Zeit seines Lebens gestanden ist: Für Solidarität, Weltoffenheit und Menschlichkeit“, sagt sie.

Resetarits war am 24. April 2022 tödlich verunglückt. Mitte der 1980er Jahre erschuf er die Kunstfigur „Ostbahn-Kurti“. Damit erhielt er schon bald den Beinamen „Bruce Springsteen aus Favoriten“. Sein Musikstil wurde auch als „Favorit’n Blues“ bekannt. Für sein soziales Engagement, unter anderem als Mitbegründer von „Asyl in Not“, „SOS Mitmensch“ und als Obmann des Vereins „Projekt Integrationshaus“, bekam er zahlreiche Auszeichnungen. (schev)