US-Wettbewerbshüter verklagen Amazon

Die US-Kartellbehörde wirft Amazon Missbrauch seiner Marktmacht vor. Das könnte weitreichende Folgen haben. Die Aktie reagierte stark.

Es ist nicht die erste Klage der US-Wettbewerbshüter gegen den Onlinehändler Amazon. Die am Dienstagabend von der Federal Trade Commission (FTC) eingebrachte Kartellklage hat es aber in sich. Fachleuten zufolge könnte dies ein erster großer Schritt in Richtung einer Zerschlagung des Amazon-Imperiums sein. Alle bisherigen Nadelstiche der Kartellwächter seien dagegen bloß juristisches Vorgeplänkel gewesen, sagt etwa Robert Lande vom Thinktank American Antitrust Institute, der sich mit Wettbewerbsverstößen in den USA beschäftigt. „Über diesen Fall werden wir noch jahrelang reden“, so Lande.