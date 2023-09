Marathon-Superstar Kipchoge: Aus Liebe zu Wien und den Kindern

Ein Weltstar zum Anfassen in der Praterallee: An Wien hat Marathon-Rekordmann Eliud Kipchoge sein Herz verloren.

Zurück am Ort des Rekordlaufs: Der Marathon-Weltstar über seine besondere Beziehung zu Österreich – und warum die eigene Karriere noch lang nicht in der Zielgeraden ist.

Nur knapp 24 Stunden hatte er für Wien. Dienstagabend landete das Flugzeug, am Mittwoch ging es schon wieder zurück in seine Heimat Kenia. Und trotz seines eng getakteten Terminkalenders merkte man Eliud Kipchoge an, wie sehr er Österreich und dessen Hauptstadt liebgewonnen hat. Für den bisher besten Marathonläufer der Geschichte war es mehr ein Kurzurlaub denn die Erfüllung eines PR-Termins.