Heimische Kosmetik: Spürbare Wirkung

Vorlesen Hauptbild • Der heimische Beautykosmos wächst. • Walter Oberbramberger

Die heimische Beautybranche wächst und gedeiht. Immer mehr österreichische Unternehmen entwickeln eigene Pflegelinien und verfolgen dabei ganz unterschiedliche Wege.

Goldglänzende Schrift auf reinweißem Grund - dass sich bei Sue Beauty alles um das Thema Schönheit dreht, lässt sich schon von Weitem erahnen. Das Geschäftslogo leitet stilsicher in die Johannesgasse in der Wiener Innenstadt. Vor wenigen Wochen hat Syuzanna Schenk hier ein neues Kosmetikstudio eröffnet. Und sie bereichert den heimischen Beautykosmos damit gleich in zweifacher Hinsicht. Denn statt bei Gesichtsbehandlungen wie bisher auf die Pflegeprodukte verschiedener großer Hersteller zurückzugreifen, arbeiten Schenk und ihr Team neuerdings mir ihren eigenen Cremes, Lotions und Seren. Die Entwicklung der Pflegelinie dauerte mehrere Jahre. An der Suche nach einem Partnerlabor wäre das Projekt beinahe gescheitert. Monatelang wurden Produktvorschläge hin- und hergeschickt, Formulierungen getestet, wieder verworfen. In Salzburg fand die diplomierte Kosmetikerin schließlich die passenden Produzenten. Mit dem Opening von Sue Beauty ist nun also auch Syuzanna Schenks Gesichtspflegelinie Real Skin Art offiziell im Einsatz, um mit Wirkstoffen wie Vitamin C oder AHA gegen fahle Haut oder Akne anzugehen.

Eigenbedarf. Für ihr eigenes Kosmetikstudio entwickelte Syuzanna Schenk die Pflegelinie Real Skin Art. Walter Oberbramberger

Mitmischen