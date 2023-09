Ö3-Chef: „Wir wollen nicht auf die Nerven gehen“

Wir wollen mehr Nähe zu den Hörerinnen und Hörern aufbauen. Also müssen wir raus aus dem Sender. Robert Kratky wird in Österreich unterwegs sein und mit Menschen diskutieren, was für sie Glück bedeutet. Die Leute wollen wahrgenommen werden, im ganzen Land. Wir werden mit ihnen darüber reden, was sie beschäftigt.