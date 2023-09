Greiner-CEO geht: „Wir hatten keinen Disput“

Der langjährige CEO des Kunststoffkonzerns Greiner, Axel Kühner, verlässt das Unternehmen. Es gebe unterschiedliche „Sichtweisen“ zwischen ihm und dem neuen Aufsichtsratschef, Dominik Greiner, sagt Kühner.

Wien. Am Donnerstag teilte der Kunststoffkonzern Greiner mit, dass Vorstandschef Axel Kühner mit Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Die Trennung kam überraschend. Kühner ist seit 2010 CEO des Unternehmens mit Sitz in Kremsmünster in Oberösterreich. In der Ära des gebürtigen Karlsruhers hat sich der Umsatz verdoppelt. Das betonte auch Aufsichtsratschef Dominik Greiner in einer Aussendung. Zuletzt setzten 11.600 Mitarbeiter 2,33 Milliarden Euro um. Greiner ist zu 100 Prozent im Besitz der Familie Greiner. Kühner war der erste externe CEO des Unternehmens. „Die Presse“ sprach mit ihm kurz nach Bekanntwerden der Trennung.

Herr Kühner, hohe Inflation, Energiekrise, Rezessionsgefahr. Ein Kapitän verlässt doch nicht bei Windstärke sieben das Schiff, wenn es nicht gravierende Differenzen über den Kurs gibt, oder?

Axel Kühner: Ja, die Rahmenbedingungen sind schwierig. Aber das Schiff ist sehr gut in Schuss, die Mannschaft großartig und das Geschäftsmodell windfest. Insofern kann der Kapitän getrost übergeben.

Was war also der Grund für die überraschende Trennung?

Was kommt als Nächstes? Diese Frage haben wir uns gestellt. Mit Dominik Greiner gibt es seit Kurzem einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Das ist eine Zäsur. Die Eigentümerfamilie hat sich also bewusst entschieden, wieder näher ans Unternehmen heranzurücken. Das verändert vieles, auch Sichtweisen.

Und die Sichtweisen von Dominik Greiner und Axel Kühner waren zu unterschiedlich?

Wir haben intern intensiv diskutiert und uns auch gefragt, ob das noch das perfekte Setup für beide Seiten ist.

Offenbar ist es das nicht. Also ist doch nicht alles so harmonisch abgelaufen wie dann in der Aussendung formuliert?

Ich weiß, dass es immer komisch klingt, wenn man eine Trennung „einvernehmlich“ nennt. Aber wir trennen uns wirklich in aller Freundschaft. Meine Wertschätzung dem Unternehmen und der Familie gegenüber ist nach wie vor groß.

Wo gibt es die verschiedenen Sichtweisen?

Es gibt zwei Ebenen, die strategische und die operative. In der strategischen Ausrichtung der Gruppe sind wir uns total einig. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir die aktuelle Strategie 2023 bis 2028 vor einer Woche im Aufsichtsrat beschlossen haben. Aber natürlich gibt es auf der operativen Ebene auch die Sichtweise des Eigentümers, wie diese Strategie ablaufen soll.

Heißt das, dass sich die Familie Greiner auch wieder stärker operativ einbringen möchte?

Das müssen Sie die Familie natürlich selber fragen. Klar ist, dass die Rolle eines Aufsichtsratsvorsitzenden zwar nicht operativ ist, aber dennoch werden im Aufsichtsrat operative Themen besprochen. Aber ich möchte nochmal klarstellen: Wir hatten keinen Disput. Allerdings ist uns auch klar geworden, dass es uns irgendwann passieren könnte, dass wir auf so einen Disput zusteuern. Deshalb haben wir gesagt, dass nun der perfekte Moment für eine Trennung ist.

Trennung vor dem Streit also?

Wäre es besser, wenn wir auf eine Krise warten? Das wäre mit Sicherheit der falsche Zeitpunkt.

Wie geht es jetzt bis Jahresende weiter?

Dominik Greiner hat bereits verlautbart, dass die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger begonnen hat. Wann es so weit sein wird, weiß ich nicht. Aber ich bin ja noch drei Monate da.

Man hätte aber auch zuerst die Nachfolge klären und dann die Trennung bekannt geben können, wenn alles so freundschaftlich verlaufen ist, wie Sie es darstellen.

Das würde keiner von uns wollen, dass man nach außen so tut, als gebe es keine Trennung. Wir machen das klar und transparent. Es gab auch kein böses Wort. Und ganz ehrlich: Das tut auch weh. Ich empfinde einen Trennungsschmerz, weil Greiner ein super Unternehmen ist und ich Spaß habe. Aber man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist. Ich weiß, das klingt pathetisch, aber es fühlt sich so an. Wir können uns ein Leben lang in die Augen schauen. Dafür bin ich auch dankbar. Da es ja den Axel Greiner gibt, kann ich es ja sagen: Ich wurde ohnehin oft mit Axel Greiner angesprochen.

Welchen Plan hat Axel Kühner nach der Trennung?