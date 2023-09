Aufnahme von Flüchtlingen wird in der Krise zur Pflicht

Union nimmt große Hürde in der Asyl- und Migrationsreform. In Notsituationen kommt die Verteilung.

Über die Details wurde bis zuletzt gefeilscht: Ein letzter Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft trudelte erst in den frühen Morgenstunden bei den Ressortchefs ein. Am Ende aber machte sich der Druck aus Brüssel bezahlt. Die EU-Innenminister erzielten am Donnerstag eine mehrheitliche politische Einigung über die umstrittene „Krisenverordnung“, jenen Teil des Asyl- und Migrationspakts also, der seit Jahren Anlass für hitzige Debatten unter den EU-Regierungen ist. Künftig muss jeder Mitgliedstaat im Falle eines „Massenzustroms“ nach Europa entweder Schutzbedürftige nach einem Quotenprinzip aufnehmen oder die Abschiebung abgelehnter Asylwerber zügig in die Wege leiten.