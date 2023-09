Michael Niavarani: »Summa summarum wird es gut ausgehen«

Ja, ich war immer so. Wenn ich als Bub ein „Nicht genügend“ in der Schule bekommen habe, habe ich mir gedacht: „Was soll der Lehrer denn machen, ich habe ja wirklich nichts gewusst.“ Ich habe mich nie über eine schlechte Note aufgeregt und schon gar nicht war ich deshalb verzweifelt. Es hat mich einfach nicht interessiert, was da unterrichtet wurde. Meinem Mathematikprofessor, der auch mein Klassenvorstand war, habe ich, nachdem ich auf eine Schularbeit wieder einen Fünfer gekriegt habe, gesagt: „Es tut mir wahnsinnig leid, ich halte die Mathematik zwar für eine der genialsten Wissenschaften überhaupt, es fasziniert mich auch, dass es Menschen gibt, die sich so intensiv mit ihr beschäftigen, aber mich interessiert sie einfach nicht.“ Ich habe nicht eingesehen, warum ich mich damit befassen soll, was ein Logarithmus ist. Ich wollte das nie wissen. Heute bereue ich das ein bisschen.