Jeden Sommer auf der Alm: Die Sennerin aus der Stadt

Marlene Kelnreiter lebt den Traum vieler Städter: Sie hat den Schreibtisch gegen die Alm eingetauscht. Dort macht sie jetzt Käse, Sommer für Sommer.

Zehn Jahre ist es her, dass Marlene Kelnreiter zum ersten Mal den Sommer auf der Alm verbrachte: mit Heugabel und Milchkanne, mit Kühen und Katzen, zwischen Hunderten Käselaiben, die sie täglich pflegte. „Es hat mir sofort wahnsinnig behagt“, sagt sie. „Ich habe mir gedacht, ich will nie mehr ein E-Mail schreiben.“

Ganz so kam es nicht: Die 39-Jährige schreibt sogar ganz schnell ein Mail zurück – jedenfalls, wenn sie nicht gerade in den Bergen ist. Die sechs Wochen, die sie damals zwischen Käse und Kühen in den Schweizer Bergen verbrachte, bestärkten sie aber darin, beruflich einen anderen Weg einzuschlagen als zuvor, in Marketing und PR. „Mir haben meine Jobs getaugt – aber es war schon viel Büro und Computerarbeit. Und mit der Zeit hat mir das richtig körperliche und seelische Pein bereitet, so abgetrennt vom Erdball am Bildschirm vor mich hinzuarbeiten.“ Vor vier Jahren nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und kündigte. Um von da an die Sommer auf der Alm zu verbringen.