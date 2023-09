Afrika-Restitutionen: „Die Mauer der Verneinung ist eingestürzt“

Im Gespräch. Unermüdlich hat die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy für die Rückgabe kolonialer Raubkunst gekämpft. Mit wie viel Erfolg?

Zweieinhalb Tonnen wiegen sie, die 26 Bronzen, die Frankreich im Herbst 2021 an den heutigen Staat Benin zurückgegeben hat. Dieser Akt markiert für Bénédicte Savoy „ein Vorher und ein Nachher“ in der Debatte um Restitutionen an Afrika: „Damit ist die Richtung der Geschichte nicht mehr umkehrbar.“ Bescheiden gesagt. Denn der Wandel ließe sich auch an ihr festmachen, der französischen, in Berlin lehrenden Kunsthistorikerin.