Magenta-Personalchefin Rau: „Überleg dir, ob du begleiten willst“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Nathalie Rau ist für ihre neue Stelle bei Magenta nach Wien gezogen. • Clemens Fabry

Nathalie Rau zeichnet für das Personal bei Magenta Telekom – also rund 2200 Mitarbeitende – verantwortlich. Wie sie die Aufgaben im wahrsten Sinne des Wortes schaukelt.

In der katholischen Mädchenschule geprägt, engagierte sich Nathalie Rau bereits als heranwachsende Frau dafür, Jugendgruppen und Sommercamps zu organisieren. Sie verstand früh, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und auch, ihre Stärke in dem Bereich zu leben und zu lieben. „Mit Menschen zusammenzuarbeiten“, lautete ihr Ziel, das sie nach dem Abschluss der Rechtswissenschaften auch realisierte. Die gebürtige Deutsche stieg in die Bertelsmann-Tochter Arvato Services ein und schnell in eine leitende Funktion auf. „Nach drei Jahren wurde mir die Stelle angeboten, und ich hab die Chance ergriffen.“