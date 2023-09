Das Tagebuch des Deserteurs

Die Aufzeichnungen von Rudolf Bilgeri, der als Wehrmachtssoldat 1944 desertierte, sind ein berührendes privates Dokument und eine wichtige historische Quelle.

Viel Zeit ließ man dem österreichischen Bundesheer 1938 nicht: Bereits zwei Tage nach dem Einmarsch am 12. März musste der Gehorsamseid auf Adolf Hitler abgelegt werden. Die Kriegsmobilisierung ließ nicht auf sich warten. Tirol und Vorarlberg gehörten zum sogenannten Alpengau, hier wurden etwa 100.000 Männer (von 505.000 Einwohnern) einberufen, für die arbeitsintensive alpine Agrarwirtschaft war das eine Katastrophe. Die Stimmung war daher schlecht. So erschienen Appelle an die alten Tugenden der Tiroler nötig. Vor allem von den Gebirgsjägern erwartete man sich Kampfmoral und ein hohes Treueethos. Das zuständige Wehrkreiskommando XVIII knüpfte an Andreas Hofer an und glorifizierte den Heldenmut der alten Kaiserjäger: „Bergvolk ist Soldatenvolk.“