Die Österreich-Connection des türkischen Skandalhotels

Ein luxuriöses Hotel, das zeitweise die türkischen Schlagzeilen dominierte, wurde vom türkischen Geschäftsmann Sezgin Baran Korkmaz betrieben. Er wurde in Österreich verhaftet. Heute führt ein Welser Unternehmer die Geschäfte.

Die Hotelanlage Be Premium Bodrum ist eine Unterkunft der Extraklasse. Angelegt im Halbkreis befinden sich die Bungalows terrassenförmig an einem Hang, der schließlich im azurblauen Meer mündet. Mit goldener Farbe und orientalischen Ornamenten wurde bei der Einrichtung nicht gespart, das Hotel verfügt über mehrere Pools sowie Spa-Bereich, Kinderspielplatz, Restaurants und Bars. Die Bewertungen der Gäste sind meist top. „Lässt keine Wünsche übrig“, schreibt ein Stammgast in ein Onlineportal. Was bisher nicht bekannt war: Betrieben wird das Hotel seit zwei Jahren vom Welser Unternehmer Jürgen Hesz.