Der Mäcki nimmt alle auf

Lange Öffnungszeiten, leichte Erreichbarkeit, das erwartbare Menü: McDonald‘s ist für viele, vor allem Jugendliche, ein Treffpunkt. Das Essen selbst bleibt ein schwieriges Thema.

Samstagmittag verschwimmt im McDonald‘s am Wiener Schwedenplatz die vergangene Woche mit dem Wochenende. Eine Gruppe junger Feiernder hat sich nach durchzechter Nacht hierhergerettet und stürzt sich auf die Pommes, eine andere Gruppe Mittvierziger aus den Bundesländern stimmt sich auf ihr Wien-Wochenende ein. Sie haben Ottakringer-Bier bestellt. „Schmeckt ned guad“, sagt einer. Eltern reichen ihren Kindern Chicken Nuggets, eine junge Frau stochert in einem Schokoladenkuchen herum, eine Jungfamilie macht Bekanntschaft mit einem Bolivianer. Sie unterhalten sich über die Tücken der deutschen Sprache. Am Abend desselben Tages wird hier die Nacht begonnen, noch später die Party beendet. Hier gibt es den ersten Kaffee für die, die am Montag Frühschicht haben. Im Mäcki haben alle Platz.