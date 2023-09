Armenien fürchtet um seine Existenz

Ohne den Rückhalt Russlands ist Armenien seinen Feinden in der Region schutzlos ausgeliefert. Aber wer wird dem Land künftig Sicherheiten geben?

Wie jeden Abend versammelt sich eine Menschenmenge auf dem Platz der Republik. Seit dem aserbaidscha­nischen Angriff auf Berg-Karabach am 19. September fordern Demonstranten in Eriwan den Rücktritt von Premierminister Nikol Paschinjan. „Nikol ist ein Verräter“, skandiert die Menge. Der 28-jährige Erik Simonjan sieht das auch so. „Paschinjan ist eine Marionette von Ilham Alijew“, sagt er. Wie viele andere hier ist der Anwalt entsetzt darüber, dass Berg-Karabach für die Armenier verloren ist. Die Schuld an der Tragödie gibt man dem Premier.