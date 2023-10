Kleider, die zu Taschen passen

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Ganz bewusst wenig Storytelling bei Prada, die Premiere von Sabato de Sarno als Designer für Gucci, und Maximilian Davis bringt Eleganz zu Ferragamo (v. l.). • Monic, Gucci, Isidore Montag/Gorunway

Neuanfänge und Abschiede, Wolkenbrüche und Handwerkskunst: Die Modewoche in Mailand brachte neue Namen, Rückbesinnung auf Bewährtes und großes Augenmerk auf edles Beiwerk.

Bereits im Sommer hatte Sabato de Sarno in seinem privaten Instagram-Account einen Ort im Brera-Viertel von Mailand rot eingekreist: Ein erster Hinweis auf die Location der ersten Gucci-Show in der Ära nach Alessandro Michele, mutmaßten manche. Tatsächlich, kurz vor Beginn der Modewoche ließ de Sarno das gewogene Publikum (sprich: die gesamte Branche, die quasi an den Lippen des neuen Kreativdirektors der Luxusmarke aus Florenz hing) wissen, dass er das Defilee in die Accademia di Brera verlegt hatte. Man würde also nicht mehr im Mailänder Stammsitz der Brand am Stadtrand zeigen, wie seit nunmehr einigen Jahren, sondern in der ehrwürdigen Kunstakademie im Zentrum.