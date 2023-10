Dijon: Eine Stadt wie ein Senfkorn 

Erkunden. An der Fassade der Notre-Dame wird man eine Eule finden. Angeblich hat sie Zauberkraft. City of Dijon/R. Krebel

Die gastronomisch geprägte Geschichte des Burgund bündelt sich nicht nur in Dijon. Die letzte traditionelle Senfmühle steht in Beaune.

In vielen Teilen der Welt ist gänzlich unbekannt, dass es sich bei Dijon um eine Stadt handelt. „Dijon“ wird einfach für die Bezeichnung einer Senfsorte gehalten. Da genießen wir in Europa natürlich den bildungstechnischen Standortvorteil obwohl es touristisch recht leise um das beschauliche, aber architektonisch außergewöhnliche 160.000-Einwohner-Städtchen im nördlichen Burgund bleibt. Vielleicht, weil seine großen Zeiten so lang vorbei sind? Weil inzwischen jeder den Senf kennt? Der Küchenchef der Air Force One bat Barack Obama nach dem Beginn von dessen Präsidentschaft, aufzuschreiben, was er besonders gern essen würde? Oben auf der Liste stand „Dijon - Mustard“.

Notre-Dame abgebrannt?