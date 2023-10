Jasminblüten in Grasse: Eine Frage des Daumenspitzengefühls

Weißes Gold wird die Jasminblüte in der Region um Grasse genannt. Einst sah es so aus, als drohte sogar hier das Ende des Anbaus. Dann kam eine Zeitenwende, an der auch ein Visionär im Maison Chanel beteiligt war.

„Pouce, index, pouce, index“, sagt Fabrice Bianchi, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger. „Behutsam und mit beiden Händen, abwechselnd. Das ist die Geste, mit der hier in der Region schon seit Jahrhunderten der Jasmin gepflückt wird.“ Auch heute noch werden Erntehelfer angeleitet, dieselbe Zupfbewegung auszuführen, „Das Tempo kommt mit der Zeit von selbst, wichtig ist am Anfang die richtige Technik“. Deshalb schaue man auch nach einigen Wochen bei Neuzugängen auf den Feldern vorbei, um sicherzugehen, dass sie die bewährte Technik befolgen und keine Ungenauigkeiten Einzug gehalten haben. Besonders der Jasmin produziere delikate, höchst sensible Blüten, deren Duft sich rasch verändert. Und gerade das Erhalten einer möglichst stabilen Qualität, über Saisonen hi­naus, ist auf diesen Feldern oberstes Credo.