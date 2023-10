Britischer Premier Rishi Sunak ist von „Heckenschützen“ umzingelt

Der Tory-Parteitag steht unter einem schlechten Stern. Innere Flügelkämpfe machen dem Premierminister zu schaffen. Nachfolger bringen sich bereits in Stellung.

Mit Elan stieg Rishi Sunak aus dem Auto, die Ärmel seines weißen Hemds hochgekrempelt, ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Tatendrang, Zuversicht, Vorfreude – so die implizite Botschaft des Premierministers, als er zur Jahreskonferenz der Tories in Manchester ankam. Aber seine Partei spielt nicht mit. Schon im Vorfeld der Konferenz dominierten innere Streitigkeiten, der Premier gerät von verschiedener Seite unter Druck. An einen Wahlsieg im nächsten Jahr glauben die wenigsten. „Der Parteitag ist jetzt schon ein Desaster für Rishi Sunak“, schrieb ein Kolumnist in der Tageszeitung „The Independent“.