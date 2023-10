Ramsau will Nordische Ski-WM ausrichten

Ramsau am Dachstein wirft sich ins Rennen um die WM 2031. Noch unklar ist die Finanzierung.

Die obersteirische Gemeinde Ramsau am Dachstein will sich für die Ausrichtung der Nordischen Ski-WM 2031 bewerben. Der Gemeinderat hat Montagabend mehrheitlich einen entsprechenden Beschluss gefasst, bestätigte Bürgermeister Ernst Fischbacher am Dienstag einen Bericht des ORF Steiermark. Vorgespräche habe es schon länger gegeben, vor allem auch mit dem Wintersportverein, der formal die Bewerbung einreichen muss. „Nun musste man es mal in Bewegung setzen“, so Fischbacher.

Unklar sei natürlich noch die Finanzierung, denn die Infrastruktur der Nordischen Ski-WM 1999 sei wohl nicht mehr nutzbar. Der nächste Schritt sei daher eine Machbarkeitsstudie, die der örtliche Wintersportverein als Bewerber in Auftrag geben werde. Fischbacher will noch am Dienstag die Gremien der Skiverbände informieren, um dann auch offiziell den Bewerberstatus zu erhalten.

Von anderen österreichischen Orten, die sich für die gleiche WM als Ausrichter bewerben wollen, wisse der Bürgermeister bisher nichts. Es werden aber einige andere Skigebiete im Ausland um die Austragung der WM rittern. Wer den Zuschlag erhält, wird laut Fischbacher wohl erst 2026 entschieden. (APA)