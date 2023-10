Physiknobelpreis für österreichisch-ungarischen Physiker Ferenc Krausz

Eine Forscherin und zwei Forscher teilen sich heuer den Physiknobelpreis für Methoden, mit denen man ganz kurze Lichtblitze erzeugen kann.

Ein Jahr nach dem Nobelpreis für Anton Zeilinger ist zwar kein gebürtiger Österreicher unter den neuen Laureaten, aber ein Mann, der lange in Wien geforscht hat: Ferenc Krausz, geboren 1962 in Mór, Ungarn, habilitierte sich an der TU Wien, er ist Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2003 ging er ans Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching (Bayern), seit 2005 ist er aber auch Außerordentlicher Professor an der Technischen Universität Wien. Er forscht über Physik im Bereich von Attosekunden, also in extrem kurzen Zeitspannen. Eine Attosekunde ist das Milliardstel des Milliardstels einer Sekunde. Mit Lichtblitzen, die so kurz sind, kann man die Dynamik von Elektronen in Materie untersuchen.

Gemeinsam mit Ferenc Krausz erhalten der Franzose Pierre Agostini, derzeit an der Ohio State University, und die Französin Anne L‘Huillier, derzeit an der schwedischen Lund University, den Nobelpreis.