An der Krise der Medien sind die Medien auch selbst schuld

Journalismus gehe in der Gereiztheit der Social-Media-Arena unter, schreibt ­„Falter“-Chef Florian Klenk. Das stimmt, ist aber nur die halbe Wahrheit.

Michi ist ein netter Kerl, wir haben als Kinder miteinander gespielt, und auch jetzt grüßen wir einander freundlich, wenn wir uns sehen.“ So beginnt ein guter Text von „Falter“-Chef Florian Klenk, der dieser Tage viel gelesen wird. Beschrieben wird nicht die Geschichte einer Männerfreundschaft, sondern die einer Entfremdung: „Michi war Impfgegner, er liest keine Zeitungen, er schaut kaum fern, er informiert sich im Netz, also per Telegram, und das ‚ohne Zensur von Meinungseliten‘, wie er mir immer wieder erzählt“, schreibt Klenk.