Warum Bluesky das Internet auch nicht retten wird

Bluesky: Ein himmlisches Licht am Twitter-Tunnels?

Bluesky: Ein himmlisches Licht am Twitter-Tunnels?

Nach Mastodon wird nun mit „Bluesky“ die nächste Alternative zu Elon Musks „X“ (ehemals Twitter) von Hype umspült. Doch ein Plattformwechsel kann das, was Social Media problematisch macht, nicht aus der Welt schaffen.

Immer dieses Internet! Kaum hat man dort ein Fleckchen gefunden, wo man es einigermaßen gemütlich hat, kommt irgendein Wüterich angetanzt und macht einem die gute Stimmung kaputt. Zum Beispiel Elon Musk. Der hat sich 2022 bekanntlich den beliebten Kurznachrichtendienst Twitter unter den Nagel gerissen. Und umgehend damit begonnen, diesen in seinem Sinne umzugestalten. Soll heißen: Weniger Regulierung, mehr Hasspostings, Verschwörungsglauben und Fake News – oder aber Meinungsfreiheit, meinen andere. Zudem ein neuer Name mit der Anmutung eines seelenlosen Stahlbolzens: X. Das blaue Logo-Vögelchen, das uns so lang süße Infos und Aphorismen ins Ohr zwitscherte, wurde abgeschossen.