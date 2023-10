Radoičić hatte die Verantwortung für den Angriff des Kommandotrupps auf die kosovarische Polizei in Banjska übernommen. Gegen ihn wurde in Belgrad eine 48-stündige Untersuchungshaft verhängt.

Der Kosovo-Serbe und Geschäftsmann Milan Radoičić ist am heutigen Dienstag in Belgrad festgenommen worden. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung und anderer Räumlichkeiten seitens der Kriminalpolizei sei er in 48-stündige Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Innenministerium mit.

Der frühere Vizevorsitzende der Belgrad-treuen Serbischen Liste, der führenden Partei der kosovarischen Serben, hatte am Freitag seine alleinige Verantwortung für den Angriff eines serbischen Kommandotrupps auf die kosovarische Polizei in Banjska bei Mitrovica am 24. September übernommen. In mehrstündigen Gefechten wurden ein Polizist und drei Angreifer getötet. Kosovarische Behörden haben daraufhin Belgrad beschuldigt, hinter dem Angriff zu stecken.

Wie der TV-Sender N1 am Nachmittag meldete, sei vorerst nicht bekannt, welche konkreten Straftaten Radoicic angelastet werden. Er wurde am Samstag vier Stunden lang in Belgrad einvernommen.

Präsident Aleksandar Vučić erklärte am Montagabend gegenüber dem TV-Sender CNN, dass Belgrad Verfahren gegen alle Beteiligten des bewaffneten Angriffs, die sich in Serbien aufhalten, einleiten würde. (APA)