Schuhe ohne Absatz: wie barfuß über Stein und Stock

Unsere Füße haben ein wenig verlernt, barfuß zu gehen. Der Mesa Trail II von Xero Shoes erlaubt ein schonendes Wiedererlernen im Gelände.

Schuhe sind ja im Großen und Ganzen ein zivilisatorischer Fortschritt. Doch für die Muskulatur im und rund um den Fuß sind sie eher keiner. Denn der Halt, den sie – Hochplateau-Stilettos vielleicht ausgenommen – dem Fuß geben, nimmt den Muskeln die meiste Arbeit ab. Das ist der Grund, weshalb es als gesund gilt, auch abseits von Strand und Badezimmer gelegentlich barfuß zu gehen, zumindest solang keine krankhaften Fehlstellungen vorliegen. Manche Freunde des „Barfußlaufens“ halten es sogar für therapeutisch geeignet.

Fersen ohne Sprengung

Die Fortentwicklung des Gedankens führt dann zu mehr oder weniger elaborierten künstlichen Sohlen, die zum Schutz der natürlichen getragen werden, zum Beispiel in Form von brettlflachen offenen Sandalen. Es geht aber noch mehr: Das US-Unternehmen „Xero Shoes“ bietet eine ganze Palette von Schuhen ohne Fersensprengung (=Erhöhung) an. Darunter den „Mesa Trail II“ (140 Euro).

Der Outdoor-Schuh ist leicht und luftig, seine flache Sohle griffig und sehr flexibel. Beim ersten Tragen fühlt er sich ungewohnt an, bald danach stellt sich ein Muskelkater an bisher ungekannten Stellen ein. Noch während des Tragens hatte sich in einem Schuh die hauchdünne Innensohle selbstständig gemacht und war gleichsam aus der Ferse heraus gewachsen: vermutlich auf eine zu lockere Schnürung am Vorfuß zurückzuführen.

Next level: Ohne Innensohle

Problem ist das keines, im Gegenteil: Beim nächsten Mal trägt man den Schuh nur konsequent ohne die lose eingelegte Innensohle. Dann spürt man Unebenheiten wie Steine oder Wurzeln auf dem Boden halt noch deutlicher. Der Muskelkater kommt aber kein zweites Mal.

Für den Test stellte uns der Hersteller ein Paar Schuhe zur Verfügung.