In einem apostolischen Schreiben ruft der Papst zu raschen Maßnahmen gegen den Klimawandel auf. „Wir kommen bloß noch rechtzeitig, um dramatischere Schäden zu vermeiden.“

Rom. Der heilige Franz von Assisi forderte bereits von den Menschen: „Lobt Gott für all seine Geschöpfe.“ Zu dessen Ehren nahm der Argentinier Jorge Mario Bergoglio nach seiner Wahl zum Papst im März 2013 den Namen Franziskus an. Und pünktlich zum Gedenktag des heiligen Franz hat der Namensvetter an diesem Mittwoch ein apostolisches Schreiben veröffentlicht, das die Menschheit in ihrem Umgang mit sich selbst, der Erde und eben all den Geschöpfen Gottes auf die rechte Bahn bringen soll.