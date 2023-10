Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wie Russland sein neues Kriegsbudget plant: Das Budget hat nur noch eine Aufgabe: Den Krieg zu gewinnen. Die Ausgaben dafür steigen um 70 Prozent. Für die Einnahmen sieht man genug Spielraum. Auch beim Ölexport. Das Ölembargo funktioniert ohnehin mangelhaft. Mehr dazu.

Heute am Nobelpreis-Plan: Literatur. Wer bekommt Donnerstagmittag den Literaturnobelpreis? Spekuliert wird wie seit vielen Jahren über Autoren wie Murakami oder Atwood, die Wettanbieter sehen andere vorn. Wen? Das lesen Sie hier.

Reform des Amtsgeheimnisses vor Abschluss? Nach jahrelangem Ringen steht offenbar die Reform des Amtsgeheimnisses: Am Vormittag wird die Regierung eine Pressekonferenz zum Informationsfreiheitsgesetz geben. Davor soll der überarbeitete Gesetzesentwurf den Parlamentsparteien vorgestellt werden, berichtete die „Kronen Zeitung“ online.

2023 wird wohl heißestes Jahr seit Messbeginn: Nach dem heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen war auch der September in Europa um 2,5 Grad wärmer, als im Schnitt der letzten 30 Jahre. Und das war erst der Anfang, warnen Klimaforscher. Mehr dazu.

Die Europäische Politische Gemeinschaft trifft sich in Granada: Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa kommen heute zum dritten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft zusammen. Am Balkan wird wieder gezündelt, Armenien fürchtet Aserbaidschans Kriegsgerassel, und der türkische Autokrat droht der EU. Doch keine dieser akuten Krisen wird in der vor einem Jahr mit viel Brimborium gegründeten Europäischen Politischen Gemeinschaft behandelt, analysiert Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm im Brüssel-Briefing.

Widerstand gegen Winterschanigärten: In Wien dürfen Schanigärten nun das ganze Jahr offen haben. Das sorgt für Ärger in den Bezirken: Der Grüne Bezirkschef Markus Reiter streitet mit dem pinken Wirtschaftssprecher Markus Ornig: Droht in Wien ein Wildwuchs an Schanigärten? Wird Gastronomie den Handel verdrängen? Mehr dazu.

Abstimmung über die neuen EU-Klima-Kommissare: Um 9 Uhr stimmt das EU-Parlament über den neuen EU-Kommissar Wopke Hoekstra ab. Er wird für Klima zuständig sein - und löst den Niederländer Frans Timmermans ab. Dessen Vizepräsidenten-Funktion und Klimaüberaufsicht wechseln zum Slowenen Maroš Šefčovič. Auch darüber stimmt das EU-Parlament ab.

Der wahre Gewinner von Infantinos neuer Mega-WM: Die vorgezogene Vergabe der WM 2030 an sechs verschiedene Länder auf drei Kontinenten war ein Knalleffekt. Mit der plötzlichen Vergabe der Endrunde 2030 erzwingt die Fifa auch eine Wüsten-WM in Saudiarabien, analysiert Christoph Gastinger in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Peter Bosek wird Chef der Erste Group: Bosek (55) wird mit 1. Juli 2024 Vorstandsvorsitzender der Erste Group. Er folgt Willibald Cernko, der bis dahin die Geschäfte als CEO weiterführt, das wurde Mittwochabend bekannt. Mehr dazu.

Was steht heute sonst noch an: Bildungsminister Polaschek (ÖVP) präsentiert um 10 Uhr den „Ausbau der Ausbildungsplätze in der Kinderbetreuung“. Das Haus des Meeres in Wien präsentiert um 10.30 Uhr die neuen Mangroven-Aquarien. Und am Abend wird der Satirepreis „Goldenes Brett vorm Kopf 2023 für den größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres“ im Wiener Stadtsaal verliehen. Die Nasa startet ihre Mission „Psyche“ zur Erforschung des gleichnamigen Asteroiden.

Ein paar Sport-Highlights gibt es heute: In Shanghai startet Sebastian Ofner gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas ins Tennisturnier (voraussichtlich ab ca 10:30 Uhr MESZ). Am Abend stehen dann noch folgende Europa-League-Spiele mit österreichischer Beteiligung auf dem Programm: Raków Czestochowa - SK Sturm Graz (18:45 Uhr, ORF 1, Sky) Toulose - Lask (21 Uhr, ServusTV, Sky).