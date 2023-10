Mysteriöser Kollaps des AfD-Chefs Chrupalla

AfD-Parteichef Tino Chrupalla liegt nach „tätlichem Vorfall“ auf der Intensivstation. Co-Vorsitzende Alice Weidel suchte Schutz vor Drohungen – auf Mallorca.

Der Wahlkampf in Bayern strebt dem Höhepunkt entgegen, und die AfD (Alternative für Deutschland) dürfte ihren Höhenflug auch im Freistaat im Süden Deutschlands fortsetzen. Laut Umfragen liefern sich die Rechtspopulisten mit den Grünen und den Freien Wählern unter Hubert Aiwanger einen Kampf um Platz zwei, die Prognosen attestieren ihr bis zu 15 Prozent – mit Tendenz nach oben. Im Wahlkampf-Finish könnte die Absenz Tino Chrupallas und Alice Weidels, ihrer Parteichefs, den Rechtspopulisten, die in Bayern bis dato unter ihren Erwartungen geblieben sind, sogar einen Sympathiebonus verschaffen.

Augenzeuge Gerald Grosz

Chrupalla liegt indessen nach einem mysteriösen Zwischenfall am Rande einer Wahlkundgebung am Mittwochnachmittag auf der Intensivstation in Ingolstadt, der Heimat des früheren CSU-Chefs und Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Nach Angaben des österreichischen Publizisten und Augenzeugen Gerald Grosz habe der 48-jährige Sachse für Selfies posiert, bevor er plötzlich von Personenschützern in Sicherheit gebracht worden sei. Die AfD spricht von einem „tätlichen Vorfall“. „Einige Meter vor Chrupallas Auto lag eine kleine spitze Nadel auf den Pflastersteinen, circa eineinhalb bis zwei Zentimeter groß und mit einem Plastikaufsatz. Sie sah aus wie eine Pinnwandnadel“, schilderte Grosz gegenüber der Zeitung „Donaukurier“. In der Nähe fand zur gleichen Zeit eine Gegendemonstration statt.