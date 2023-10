Gelungener Theater-Neubeginn im Kabelwerk

Theater am Werk

Menschen auf der Flucht vor sich selbst: Johannes Brand und Birgit Stöger in „Die Verlorenen“.

Menschen auf der Flucht vor sich selbst: Johannes Brand und Birgit Stöger in „Die Verlorenen“. Matthias Heschl

Das ehemalige „Werk X“ hat eine neue Intendanz. Die österreichische Erstaufführung des Dramas „Die Verlorenen“ von Ewald Palmetshofer lässt auf frisches Spiel hoffen.

Manchmal wohnt dem Anfang tatsächlich „ein Zauber inne“, wie einst der Dichter Hermann Hesse hoffte. Vor neun Jahren wurde in Meidling, an der Peripherie im ehemaligen Kabelwerk, das Werk X eröffnet. Zuvor hatte es das von der Stadt Wien intensiv geförderte Theaterprojekt schon seit 2009 als Garage X am Petersplatz im Ersten Bezirk gegeben. Mit durchwachsenen Ergebnissen wurde seither von den Theaterleitern Harald Posch und Ali M. Abdullah sozial engagiertes Theater produziert.