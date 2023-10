William Shakespeare, wild getanzt

Spezialisiert auf alte Tanzmusik: The Playfords.

Guido Werner

Das Ensemble „The Playfords“ zeigte, zu welchen Rhythmen man sich in der Ära des größten Dramatikers der Geschichte auf der Bühne bewegt hat.

Zu welcher Musik Shakespeare und Zeitgenossen getanzt haben? The Playfords gaben darauf in der Kammeroper eine kreative Antwort. Das Ensemble aus Weimar hat sich der Rekonstruktion von Tanzmusik aus dem 16. und 17. Jahrhundert verschrieben. Der Name geht auf jene Verleger zurück, die 1651 das Standardwerk „The English Dancing Master“ herausgaben. Es enthielt die Melodien, jedoch fehlten Bass, Harmonien und Variationen.