Darauf müssen sich Arbeitgeber einstellen

Agilität, hohe Geschwindigkeit und ständige Umbrüche prägen das Arbeitsleben. Ein Blick auf sechs Umwälzungen, die Unternehmen in nächster Zeit erwarten.

Keine gute Idee sei es, fand Albert Einstein, eine „alte Karte zu verwenden, um eine neue Welt zu erkunden“. Diesen Gedanken greift Nicole Scoble-Williams auf. Sie ist Global Future of Work Leader des Beratungsunternehmens Deloitte und untersucht regelmäßig Entwicklungen des Neuen Arbeitens. Weder die Bedingungen für Arbeit noch die Arbeitsinhalte sind heute – sollten sie es jemals gewesen sein – stabil und vorhersagbar, sondern von Agilität, Geschwindigkeit und ständigem Umbruch gekennzeichnet, sagt sie. Sechs dieser Verschiebung hat sie auf der Landkarte für New Work eingezeichnet und mit Anna Nowshad, Partnerin bei Deloitte Consulting, diskutiert.

1 Auf die Skills kommt es an, nicht auf die Jobs und ihre Beschreibungen

Formale Ausbildungen bleiben relevant, doch es sollte nicht darauf fokussiert werden, was in der Vergangenheit passiert ist. Viel mehr geht es um Ressourcen, Potenziale und Leidenschaften der (künftigen) Mitarbeitenden. Aufgabe der Führungskräfte ist es zu entscheiden, wie und an welcher Stelle die jeweiligen Skills am besten eingesetzt werden, sagt Nowshad. Dieser Shift, ist Scoble-Williams überzeugt, unterstütze Unternehmen, agiler zu werden.