»Ich bin jenseits des Warnhinweises«

Früher war der FSK-Jugendschutz mit 18 Jahren erledigt. Man dachte, ab diesem Alter hat jeder die geistige Reife, Dinge einzuordnen und psychologisch zu verarbeiten. Nun müssen wir in jedem Lebensalter gewarnt werden. Die Leute infantilisieren sich bereitwillig. Sie werden verzärtelt und denkfaul. Dann können sie auch nicht mehr sehen, wenn vor etwas Grässlichem kein Warnhinweis ist. Man muss das Urteilsvermögen in den Menschen trainieren und es ihnen nicht einfach so abnehmen. In den Otto-Waalkes-Filmen ist klar, dass sie einen antirassistischen Impetus haben. Das zu verteufeln, halte ich für kontraproduktiv. Es braucht sehr viel bewusstes Missverstehen, um nicht zu sehen, dass da ein philanthropischer Gedanke dahintersteckt.