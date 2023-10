Die perfide Logik hinter dem neuen Gaza-Krieg

Die Islamisten der palästinensischen Hamas und ihre Förderer im Iran wollten mit dem niederträchtigen Angriff auf Israel einen massiven Gegenschlag provozieren, um die Aussöhnung mit Saudiarabien zu torpedieren.

War das symbolisch aufgeladene Datum bewusst gewählt? Der blutige Überfall kam ähnlich überraschend wie der Jom-Kippur-Krieg vor fast exakt 50 Jahren. So wie damals erwischten die Angreifer Israel während eines Feiertags am falschen Fuß, diesmal am Tag der Thora-Freude. Den Terroreinheiten der Hamas gelang es Samstagfrüh, die israelischen Sicherheitskräfte zu überrumpeln.

Unter dem Hagel von mehr als 2000 Raketen, von radikalen Palästinensern aus dem Gazastreifen wahllos auf Zivilisten in Israel abgefeuert, stießen mehrere Kampfgruppen auf israelisches Gebiet vor. Sie kamen über Land, über See und mit Gleitfliegern sogar aus der Luft. Außer Angst zu verbreiten, einen militärtaktischen Instant-Erfolg zu erzielen und einen massiven Gegenschlag zu provozieren, war es ihr ruchloses Ziel, Geiseln zu nehmen — egal, ob tot oder lebendig.