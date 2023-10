USA: Die gebrechliche Republik der Sesselkleber

Mitch McConnell, 81-jähriger Senator aus Kentucky, ist republikanischer Fraktionschef in der zweiten Kongresskammer und längstdienender Parteiführer in der US-Geschichte.

Gerontokratie. Die Überalterung der politischen Klasse wird immer mehr zum Problem. Jüngere Generationen fühlen sich übergangen.

Die Vereinigten Staaten sind eine Gerontokratie – und die US-Bürger bekommen das live in den TV-Nachrichten mit. Da ist etwa Mitch McConnell, 81-jähriger Senator aus Kentucky, republikanischer Fraktionschef in der zweiten Kongresskammer und längstdienender Parteiführer in der US-Geschichte. Zweimal schon verschlug es ihm in diesem Jahr bei Pressekonferenzen die Sprache, er wirkte wie eingefroren, starrte lange Sekunden ins Leere, ehe ihn Mitarbeiter in die Realität zurückholten.

Es war wie ein Filmriss. Nur die Folgen einer Gehirnerschütterung nach einem Sturz im Frühjahr oder doch mehr? McConnells Ärzte beruhigten. Alles okay, der Senator sei voll arbeitsfähig.