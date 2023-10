Aktien im gesamten Nahen Osten brechen ein

Angesichts des Krieges zwischen Israel und der Hamas ziehen sich Anleger von Investitionen in der gesamten Region zurück. Auch, weil die Tel-Aviv-Börse ungewöhnlichen Regeln folgt. Der Auftakt in eine unbeständige Woche.

Wien. Die Auswirkungen des Überraschungsangriffs der palästinensischen Gruppe Hamas auf Israel am Samstag hallten auf den Märkten im Nahen Osten nach und ließen die Aktienkurse fallen. Damit gibt der Krieg den Ton für eine wahrscheinlich höchst unbeständige Woche an.

Die wichtigsten Aktienindizes in der Region fielen am Sonntag, angeführt von einem Rückgang des israelischen Leitindex TA-35, zwischenzeitlich um sieben Prozent, dem größten Verlust seit mehr als drei Jahren. Der Handel an der Börse Tel Aviv ist auf den Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.30 Uhr beschränkt. Der Tadawul All Share Index in Riad fiel um 1,2 Prozent, während die Aktien in Katar und Kuwait ebenfalls nachgaben. Der ägyptische EGX30-Index lag ebenfalls im Minus.

Schekel auf Sieben-Jahres-Tief