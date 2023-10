Schwitzen mit den US-Marines in Wien

Auf dem Weg in den Türkenschanzpark. Marine-Sergeant Herr führt im grünen T-Shirt die Trainings-Truppe an.

Caio Kauffmann

Exerzierfeld Türkenschanzpark: Wie läuft ein Fitness-Training mit der US-Eliteeinheit ab? Jedenfalls ganz anders als in »Full Metal Jacket«. Wir haben es getestet – samt leichtem Muskelkater.

Zwischen Basketball-Court und Beachvolleyball-Platz werfen sich einige Boys des Marine Corps der US-Streitkräfte einen Football zu. Es ist das lässige Warm-up vor dem offiziellen Warm-up im Garten des Marine House in der Nähe des Wiener Türkenschanzparks und vis-à-vis der libyschen Botschaft, des Erzfeinds aus der Gaddafi-Ära. Eine Übung ohne Eierlaberl für ein Workout der in Wien stationierten Einheit, das die körperliche Fitness für den Ernstfall stählen soll, wie der 22-jährige Luca aus Ohio sagt. Und er zitiert das Marines-Motto „Semper fidelis“: „Immer treu.“

Lockermachen, Armkreisen, lange Schritte, Oberkörper drehen: Keep it simple – so lautet zumindest die Devise für die Gäste, die erstmals an einem solchen Training teilnehmen, das die Marines mindestens zwei Mal in der Woche absolvieren, manche auch täglich. Sie haben dazu sogenannte Alumni eingeladen: ehemalige Studenten, Wirtschaftstreibende, Journalisten, die über Förderprogramme durch die USA gereist waren.

Zirkeltraining ohne Schinden, Schuften, Schleifen

Wer wollte nicht schon einmal ein Training der Marines am eigenen Körper spüren, wie es Filme wie Stanley Kubricks Vietnam-Epos „Full Metal Jacket“ in extremis suggerieren?