In der Not eilen die USA Israel mit Waffen und Munition zu Hilfe. Der Angriff auf ihren engsten Verbündeten könnte die Prioritäten der Supermacht neu ordnen. Es steht viel auf dem Spiel – vielleicht auch für die Ukraine.

Die „USS Gerald R. Ford“ schiebt sich momentan durch die Adria mit Ziel östliches Mittelmeer. In ein paar Tagen schon wird der größte und modernste Flugzeugträger der Welt, flankiert von Zerstörern, unweit der israelischen Küste kreuzen. Mit der Verlegung der USS Gerald Ford senden die USA ein 100.000 Tonnen schweres Signal in die Region. Es soll die libanesische Hisbollah davor abschrecken, im Norden Israels eine zweite Front zu eröffnen, und zugleich die „unverbrüchliche Unterstützung“ für Israel bezeugen, wie sie Präsident Joe Biden am Wochenende verkündet hat. Seine Kritik an Israels Justizreform ist im Angesicht der Bedrohung augenblicklich verstummt.

Der Hamas-Angriff hat auch die USA überrascht. Die US-Geheimdienste hatten ihn nicht auf dem Zettel. Und die Attacke hat auch Folgen für die USA und zwar nicht nur, weil einige US-Bürger, darunter Besucher eines Musikfestivals, getötet oder als Geiseln genommen worden sein sollen. Der Nahe Osten dürfte in der US-Prioritätenliste wieder weiter nach oben rücken.

Auf der Agenda freilich ist Israel immer. Die Partnerschaft der beiden Staaten ist ohne Beispiel. Die USA haben historisch bereits 158 Milliarden US-Dollar Militärhilfe für Israel geleistet und damit mehr als für jedes andere Land seit dem Zweiten Weltkrieg, wie neulich für den Kongress errechnet wurde. Die Unterstützung lässt sich aber nicht in Geld aufwiegen. Sie war immer auch politisch. Ein paar Dutzend Mal hat Washington im UN-Sicherheitsrat Resolutionen abgewehrt, die auf Israel zielten. Für kein anderes Land gebrauchten die USA häufiger ihre Vetomacht.